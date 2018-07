Die DZ Bank hat die Einstufung für Brenntag vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 53 Euro belassen. Die positiven Trends aus dem Vorquartal in den Regionen EMEA, Nordamerika und Asien Pazifik dürften sich fortgesetzt haben, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gegen eine negativere Einstufung der Aktie spreche der aufgehellte US-Konjunkturausblick, einer positiveren Einschätzung stünden aber eingetrübte Konjunkturaussichten in der Eurozone sowie mögliche strukturelle Veränderungen im Markt für Chemikalienhandel entgegen./edh/ajx Datum der Analyse: 20.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

