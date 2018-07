Hier geht's zum Video

Gipfeltreffen, Handelskonflikte, Berichtssaison, Tech-Rallye - es war ordentlich was los diese Woche. Und das Spannendste kommt erst noch: in der kommenden Woche müssen die Techwerte idealerweise liefern, was die Märkte erwarten. Und was wenn nicht? Vor allem aus den USA werden die Top News der kommenden Woche erwartet: Die Technologie-Werte ziehen Bilanz. Patrick Dewayne schaut mit Antje Erhard, wer wann was zu leisten hat, um die Allzeithochs und Kurssprünge zu rechtfertigen. Doch immer wieder überlagert der Handelskonflikt alles. Diese Woche konterte die EU mit Stahlzöllen - eine Abwärtsspirale mit Fortsetzung?