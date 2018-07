Deutschland fliegt in den Urlaub. Vontobel wünscht eine erholsame und sonnige Auszeit und informiert Sie über die teuersten aber auch günstigsten Reiseziele. Die Urlaubskasse aufbessern könnten Sie vielleicht mit einer attraktiven Protect Multi Aktienanleihe auf Lufthansa und den Flugzeughersteller Airbus. Dieser ist momentan bei Vontobel in Zeichnung. In der Sonne liegen, ein kühles Bier trinken, Eis essen - für viele sieht der ideale Strandurlaub so aus. Doch an einigen Stränden kann ein durchschnittlicher Strandtag ganz schön ins Geld gehen. Wie eine Auswertung der Urlaubsplattform Travelbird zeigt, ist Strandtag nicht gleich Strandtag. Wer etwa auf der zu Frankreich gehörenden Inselgruppe Neukaledonien im südlichen Pazifik...

Den vollständigen Artikel lesen ...