18.05 RP: Die SWR-Reportage



Der Wildtier-Retter Falke, Igel und Dachs in Not



Dienstag, 31. Juli 2018 (Woche 31)/20.07.2018



22.25 Binger Comedy Nights 2018



Bodo Bach



Berühmt wurde Bodo Bach durch seine Telefoncomedy und den Spruch "Ich hätt' da gern mal e Problem!". Auch bei den "Binger Comedy Nights" sind die Probleme des Alltags mit ihren komischen Seiten natürlich sein Thema: ob spirituelle Treffen mit den Nachbarn, überfülltes Kinderparadies bei IKEA oder skurrile Mahlzeiten im veganen Restaurant. Bodo Bach, immer mit Ehefrau Gerda und Sohn Rüdiger an seiner Seite, erzählt dem begeisterten Publikum am liebsten aus seinem Leben. Ein Comedian, den man gerne haben muss - und mit dem man den Alltag und seine Probleme einfach weglachen kann.



Dienstag, 07. August 2018 (Woche 32)/20.07.2018



22.55 Binger Comedy Nights 2018



Marco Rima



Marco Rima ist Schweizer und in seiner Heimat ein Star. In Deutschland kennen ihn die meisten aus dem Fernsehen, zum Beispiel aus der "Wochenshow", für die er in die verrücktesten Rollen schlüpfte. Oder aus "Verstehen Sie Spaß", wo er als "Lockvogel" für die "Versteckte Kamera" Menschen an der Nase herumführt. Bei den "Binger Comedy Nights" spielt der Vollblutkomiker mit der ganzen Bandbreite seines Könnens: Mit Slapstick und Rollenwechseln, Gesang und Parodien. Denn Marco Rima ist nicht einfach nur ein Comedian - er ist der Schauspieler unter den Comedians. Vor allem aber ist er unglaublich lustig.



Dienstag, 14. August 2018 (Woche 33)/20.07.2018



22.25 Schreinerei Fleischmann und Freunde mit Alice Hoffmann und Timo Sturm



Jean ist mit Brigitte bei einem Wellness-Wochenende, deshalb hat Vanessa ihre besten Freundinnen zur gemütlichen Geistersession ins Büro der Schreinerei eingeladen. Aber dann taucht Jean doch auf, denn er hat sich mit Brigitte überworfen. Vanessa sieht plötzlich die Chance, ihn mit Hilfe der Geister für sich zu erobern.



Jean kommt von einer Beerdigung zurück, die etwas aus dem Ruder lief. Leider hat Vanessa in seiner Abwesenheit auch den einen oder anderen Pietätsbock geschossen. Gast der Sendung ist die Oberpfälzer-Comedy-Queen Lizzy Aumeier mit einigen treffenden Anmerkungen über Männer und Frauen und das Thema Liebesleben - besonders im Alter.



22.55 Binger Comedy Nights 2018



Lars Reichow



Lars Reichow hat Lust auf Bingen - und bringt sein neues gleichnamiges Programm "Lust" zu den "Binger Comedy Nights" mit. Die Frage ist: Gibt es denn nichts Wichtigeres im Leben, als alles immer nur richtig zu machen? Einer der profiliertesten Kabarettkünstler Deutschlands mischt aus Zeitgeist, Beziehungsproblemen und den technischen Herausforderungen der Gegenwart seine Antwort darauf. Die fällt humorvoll und witzig aus, berührend und gefühlvoll, frech und pointiert, vorgetragen mit und ohne Flügel. Und immer mit sehr viel Lust.



Dienstag, 21. August 2018 (Woche 34)/20.07.2018



22.55 Binger Comedy Nights 2018



Improvisationstheater Springmaus



Mit der "Springmaus" steht eine Legende des Impro-Theaters auf der Bühne der "Binger Comedy Nights". Die Comedy-Allrounder aus Bonn sind der Garant für einen Auftritt voller Spontanität, Kreativität und Komik. Ein Stichwort aus dem Publikum genügt, und die Schauspieler legen mit verrückten Einfällen, überraschenden Wendungen und treffsicheren Pointen los. In atemberaubendem Tempo wechseln tragische Momente, große Gefühle und dramatische Szenen. So hüpfen die "Springmäuse" durch Zeit und Raum und erfüllen zugleich die musikalischen Wünsche des Publikums. Die "Springmaus" - eine Wundertüte grandioser Unterhaltung.



Mittwoch, 22. August 2018 (Woche 34)/20.07.2018



20.15 Lecker aufs Land



Zu Jessica Schönfeld in die Pfalz Folge 4/7



Tee aus der Pfalz - Jessica Schönfeld und ihr Mann Christian Weiß wissen, was sie wollen: Tee in Bioqualität anbieten. Dafür haben sie ein Start-Up-Unternehmen gegründet, Land und Hof gekauft und mit viel Leidenschaft auf fünf Hektar Kräuter angepflanzt. Die Pfalz bietet für ihre Idee den passenden Ort: mediterranes Klima, gute Böden und nicht zuletzt eine hohe Lebensqualität. Die gebürtige Leipzigerin Jessica Schönfeld und der Rheinländer Christian Weiß fühlen sich in der kleinen Weinbaugemeinde Ruppertsberg schon längst heimisch und bauen dort die wärmeliebende Zitronenverbene an, verschiedene Sorten Minze, Salbei, Spitzwegerich, Sonnenblumen und sogar Exoten wie Zitronengras und Ingwer.



