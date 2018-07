Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von Microsoft von 108 auf 117 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Analyst Raimo Lenschow in einer am Freitag vorliegenden Studie. Entsprechend der Einstufung "Overweight" rechnen die Analysten von Barclays Capital damit, dass sich die Papiere in den kommenden zwölf Monaten im Vergleich zu den anderen Titeln im beobachteten Sektor überdurchschnittlich entwickeln werden./edh/la Datum der Analyse: 20.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0117 2018-07-20/15:59

ISIN: US5949181045