Im Rahmen einer Branchenanalyse zu europäischen Stahlwerten haben die Wertpapierexperten von Goldman Sachs ihr Kursziel für die Papiere der voestalpine von 50,0 Euro auf 49,0 Euro zurückgenommen. Das Anlagevotum lautet weiterhin "Neutral".

Die Auftragsbücher scheinen für das erste Halbjahr 2018/19 gut gefüllt zu sein, schreiben die Analysten um Eugene King, dennoch hätte das Management bei der Ergebniskonferenz 2017/18 angesichts der negativen Auswirkungen der Handelssanktionen vorsichtig optimistisch geklungen.

Der Stahlkonzern wird am 8. August seine Ergebnisse für das erste Quartal 2018/19 vorlegen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Goldman-Analysten 4,41 Euro für 2018/19, sowie 5,13 Euro für das Folgejahr.

Am Freitagnachmittag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,39 Prozent bei 40,39 Euro.

