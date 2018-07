Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Societe Generale von 47 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Die Bank sei angesichts der Konzentration auf den französischen Markt am stärksten dem Wettbewerbsdruck durch digitale Anbieter wie der Orange Bank ausgesetzt, schrieb Analyst Bruce Hamilton in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Rund 35 Prozent der Konzerneinnahmen seien hiervon betroffen./mf/edh Datum der Analyse: 20.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0121 2018-07-20/16:07

ISIN: FR0000130809