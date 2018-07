Mainz (ots) - Woche 30/18 Samstag, 21.07.



Beginnzeitkorrekturen:



5.35 Marilyn Monroe - Mythos auf dem Prüfstand Großbritannien 2015



6.20 Die Sexbombe von nebenan Wie Pin-ups die Welt eroberten



7.05 Macho, Macht, Missbrauch - Der Fall des Harvey Weinstein USA 2018



7.50 ZDF-History Geheimes Hollywood - Die dunkle Seite der Traumfabrik Deutschland 2015



8.35 ZDFzoom MeToo - Zwischen Anmache und Machtmissbrauch Deutschland 2018



9.05 plan b: Gleich, gleicher, Gleichberechtigung Karrierechancen für alle Deutschland 2018



9.35 Was Frauen wollen und Männer denken Streitfall Emanzipation Deutschland 2018



10.20 Geheimnisse des Kalten Krieges Wettlauf um die Megabombe Deutschland 2015



11.10 Geheimnisse des Kalten Krieges Welt am Abgrund Deutschland 2015



11.55 Geheimnisse des Kalten Krieges Schlachtfeld Europa Deutschland 2015



12.40 Geheimnisse des Kalten Krieges Der nukleare Overkill Deutschland 2015



13.25 Geheimnisse des Kalten Krieges Das letzte Gefecht Deutschland 2015



14.10 War Games - Der Kalte Krieg Wettrüsten Australien 2016



14.55 War Games - Der Kalte Krieg Hysterie Australien 2016 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



22.25 ZDF-History 1983 - Welt am Abgrund Deutschland 2011



23.10 Geheime Fronten Spionage im Kalten Krieg Deutschland 2017



23.55 Geheime Fronten Einsatz hinter dem Eisernen Vorhang Deutschland 2017



0.40 Geheime Fronten Schattenkrieg zwischen Ost und West Deutschland 2017



1.25 War Games - Der Kalte Krieg Wettrüsten Australien 2016



2.10 War Games - Der Kalte Krieg Hysterie Australien 2016



2.55 War Games - Der Kalte Krieg Revolution Australien 2016



3.40 War Games - Der Kalte Krieg Atompoker Australien 2016



4.25 War Games - Der Kalte Krieg Flächenbrand Australien 2016



_______________________________________________________________



Sonntag, 22.07.



Beginnzeitkorrekturen: 5.10 Containerschiff XXL Die MOL Triumph und der Hamburger Hafen Deutschland 2017



5.40 ZDF.reportage Deutschland XXL München - Bahnhof der Superlative Deutschland 2018



6.10 ZDF.reportage Deutschland XXL Frankfurt - Flughafen der Superlative Deutschland 2018



6.45 ZDF.reportage Deutschland XXL Hamburg - Hafen der Superlative Deutschland 2018



7.15 Oldtimer unterm Hammer Auf der Jagd nach legendären Straßenkreuzern Deutschland 2014



7.55 ZDF.reportage Schrottplatz XXL Deutschlands größter Auto-Verwerter Deutschland 2017 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



12.50 Spuren des Krieges Waterloo 1815 Frankreich 2014



13.35 Spuren des Krieges Die Westfront 1914-1918 Frankreich 2014



14.20 Spuren des Krieges Normandie 1944 Frankreich 2014



15.05 Spuren des Krieges Hiroshima 1945 Frankreich 2014



15.50 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Kraft der Zerstörung Deutschland 2017



16.35 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Angriff aus der Luft Deutschland 2017



17.20 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Distanzwaffen Deutschland 2017



18.05 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Krieg zur See Deutschland 2017



18.50 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Schneller als der Gegner Deutschland 2017 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



0.00 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Nahkampf Deutschland 2017



0.40 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Waffen für jedermann Deutschland 2017



1.25 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Kraft der Zerstörung Deutschland 2017



2.10 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Angriff aus der Luft Deutschland 2017



2.55 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Distanzwaffen Deutschland 2017



3.40 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Krieg zur See Deutschland 2017



4.20 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Schneller als der Gegner Deutschland 2017



______________________________________________________________



Montag, 23.07. Beginnzeitkorrekturen: 5.05 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Nahkampf Deutschland 2017



5.50 Schocks aus der Tiefe - Mysteriöse Erdbeben in Nevada (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



8.00 Geheimes Russland - Moskaus Unterwelten Deutschland 2017



8.50 Mörderjagd Mord ohne Leiche



9.35 Mörderjagd Grenzenlose Gier



10.20 Täterjagd Der Fall der Familie Flactif



11.00 Mörderjagd Gefährliche Eifersucht



11.50 Ihr letztes Konzert - Die Terrornacht von Manchester (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen:



22.25 Millionenstadt über den Wolken Faszination Fliegen



23.10 Millionenstadt über den Wolken Abenteuer Landung



23.55 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Leadenhall Building



0.35 heute journal



1.05 Uran - Das unheimliche Element Der Weg zur Bombe



1.45 Uran - Das unheimliche Element Fluch und Segen des Atomzeitalters



2.30 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit?



3.15 ZDF-History Die großen Illusionen des Atomzeitalters Deutschland 2011



3.55 Die Schätze der Erde Gold und Eisen



4.40 Die Schätze der Erde Diamanten und Smaragde



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121