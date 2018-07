3W Power S.A. / AEG Power Solutions: Eckdaten für Ausübung der Optionsrechte der Anleihegläubiger DGAP-Ad-hoc: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions / Schlagwort(e): Anleihe 3W Power S.A. / AEG Power Solutions: Eckdaten für Ausübung der Optionsrechte der Anleihegläubiger 20.07.2018 / 16:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Luxemburg / Zwanenburg, Niederlande - 20. Juli 2018. 3W Power S.A., die Holding-Gesellschaft der AEG Power Solutions Gruppe gibt bekannt, dass sämtliche Voraussetzungen zur Vollziehung der Gläubigerbeschlüsse vom 25. Januar 2018 beider Unternehmensanleihen (ISIN: DE000A1ZJZB9 und DE000A1Z9U50) erfüllt sind, folglich die Beschlüsse unverzüglich vollzogen werden und die Gesellschaft die finalen Maßnahmen zur Umsetzung ihres Restrukturierungsplans, einschließlich insbesondere des Optionsausübungszeitraums für Anleihegläubiger gefolgt von einer Barkapitalerhöhung von EUR 400.000 auf EUR 7.970.787, unverzüglich einleiten kann und wird. Die Optionsausübungsperiode für Gläubiger beider Unternehmensanleihen (ISIN: DE000A1ZJZB9 und DE000A1Z9U50) beginnt am 1. August 2018 und endet am 22. August 2018 (jeweils inklusive). Für weitere Informationen betreffend die Ausübung der Optionsrechte wird auf den Prospekt vom 20. Juli 2018 sowie die Angebote zur Optionsrechtsausübung, welche um den 25. Juli 2018 auf der Webseite der Gesellschaft ( www.aegps.com) und im Bundesanzeiger veröffentlicht werden, verwiesen. Am 9. Mai 2018 hatte die Hauptversammlung der 3W Power S.A. unter anderem beschlossen, genehmigtes Kapital zur Sicherung der Bedienung der Optionsrechte der Anleihegläubiger zu schaffen, und den Verwaltungsrat der Gesellschaft entsprechend ermächtigt, neue Aktien unter Ausschluss vorrangiger Bezugsrechte existierender Aktionäre auszugeben. Die Abwicklung der Optionsrechtsausübung und die Durchführung der Barkapitalerhöhung von EUR 400.000 auf EUR 7.970.787 werden voraussichtlich um den 31. August 2018 stattfinden. Die Gesellschaft plant, direkt im Anschluss die mit den Beschlüssen vom 25. Januar 2018 reduzierten Nennbeträge der Schuldverschreibungen an diejenigen Anleihegläubiger zurückzuzahlen, die ihre Optionsrechte nicht ausüben; ausübende Anleihegläubiger verzichten auf die Rückzahlung. --- Ende der Mitteilung --- Über 3W Power/AEG Power Solutions: 3W Power S.A. mit Sitz in Luxemburg ist die Holding der AEG Power Solutions Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre Zentrale in Zwanenburg, Niederlande. AEG Power Solutions ist ein führender Anbieter von unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen (USV) und Lösungen für industrielle, kommerzielle, erneuerbare und dezentrale Energiemärkte weltweit. Das Unternehmen verfügt über Hauptproduktionsstandorte in Frankreich, Spanien, Deutschland, Singapur und China sowie Vertriebs- und Servicestandorte in 14 Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie www.aegps.com Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der 3W Power S.A. außerhalb des Großherzogtums Luxemburg (Luxemburg) findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das Angebot in Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des veröffentlichten Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge hierzu), der auf der Webseite der 3W Power S.A. veröffentlicht wird bzw. veröffentlicht wurde. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der 3W Power S.A. sollte ausschließlich auf der Grundlage des veröffentlichten Wertpapierprospekts erfolgen. Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts sind in den Geschäftsräumen der 3W Power S.A. während der allgemeinen Öffnungszeiten einsehbar, sowie auf der Internetseite ( www.aegps.com) erhältlich. Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder ein Angebot von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika (Vereinigte Staaten), Kanada, Australien, Japan oder in anderen Rechtsordnungen dar, in denen ein solches Angebot rechtlichen Beschränkungen unterliegen könnte. Die hierin genannten Wertpapiere sind nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act of 1933, in der jeweils geltenden Fassung (Securities Act) oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder sonstigen zuständigen Stellen in den Vereinigten Staaten registriert. Sie dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, dies erfolgt auf der Grundlage einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act, oder im Rahmen von Rechtsgeschäften, die einer Registrierung nach dem Securities Act nicht unterliegen, oder in Übereinstimmung mit den anwendbaren Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer sonstigen zuständigen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren außerhalb Luxemburgs findet nicht statt. Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt", "beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse, Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder des Industriezweigs, in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier veröffentlichten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder überprüfen. Für weitere Rückfragen: Christian Hillermann Hillermann Consulting Investor Relations für AEG Power Solutions Tel.: +49 40 320 279 10 Email: investors@aegps.com 20.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Sprache: Deutsch Unternehmen: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions 19, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Luxemburg Telefon: +31 20 4077 800 Fax: +31 20 4077 801 Internet: www.aegps.com ISIN: LU1072910919 WKN: A114Z9

