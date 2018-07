Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Durch 5G-Netze entsteht ein gigantisches Innovationspotenzial für Deutschland, wovon insbesondere auch der deutsche Mittelstand profitieren wird, zur Sicherung von Wohlstand und Beschäftigung, so der Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau (VDMA) in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...