Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktie: Gewinnsteigerungen in Aussicht gestellt - Aktienanalyse Nach einem schwierigen zweiten Halbjahr 2017, in dem die Versicherungen mit großen Schäden infolge von starken Wirbelstürmen und schweren Erdbeben konfrontiert wurden, fiel die Bilanz im ersten Halbjahr 2018 besser aus, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung zur Munich Re-Aktie (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF). ...

