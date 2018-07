Mainz (ots) - Samstag, 21. Juli 2018, 23.00 Uhr



das aktuelle sportstudio Moderation: Katrin Müller-Hohenstein



Gäste: Christina Schwanitz, Kugelstoßerin Christoph Harting, Diskuswerfer



Fußball: Bayern - PSG - Freundschaftsspiel Leichtathletik in Nürnberg - Deutsche Meisterschaft Formel 1: GP von Deutschland - Qualifying in Hockenheim Rad: Tour de France - 14. Etappe Reiten: CHIO in Aachen - Dressur



Montag, 23. Juli 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Streit in den Ferien - Warum kracht es so oft im Urlaub? Hilfe durch Lichtdesign - Beleuchtung auf der Intensivstation Der fiese Biss der Kriebelmücke - Heimische Plagegeister



Gäste im Studio: Käthe Lachmann, Kabarettistin Rene Turrek, Urban-Art-Künstler



Montag, 23. Juli 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Andrea Ballschuh



Schnäppchen mit PS - Versteigerung herrenloser Fahrzeuge Expedition Deutschland: Elsdorf - Ein Herz für Katzen Dorfkinder (1) - Wanderschäferin Kerstin



Montag, 23. Juli 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Golfen für den guten Zweck - SOKO- und Bergeretter-Stars vor Ort Gregor Meyle in Kapstadt - Engagiert sich für "Hear the World" Prinz George: Gestern Geburtstag - Er wurde fünf Jahre alt



Montag, 23. Juli 2018, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Marcus Niehaves



"WISO"-Tipp: Flugverspätungen - Das sind Ihre Rechte



Fast jeder Urlauber hat es schon erlebt: Man hetzt zum Flughafen, gibt das Gepäck auf und checkt ein. Doch dann sitzt mN länger als gedacht im Boardingbereich. Denn: Der Abflug verzögert sich. Der Ärger wächst und die Urlaubsstimmung ist dahin.



Täglich haben auf deutschen Flughäfen rund 470 Flüge Verspätung, so eine aktuelle Studie. Grund für die Verspätung sind zumeist Unwetter oder technische Probleme.



Einfach hinnehmen muss der Fluggast solche Verspätungen allerdings nicht. Je nachdem, wie groß die Verspätung ist und welchen Grund sie hat, kann der Passagier eine Entschädigung oder zumindest gewisse Serviceleistungen von der Airline verlangen. Dabei spielt es keine Rolle, was der Flug gekostet hat. Auch bei Billigfliegern oder Pauschalreisen steht Fluggästen eine Entschädigung zu.



Allerdings werden aktuell nur etwa zwei Prozent der möglichen Entschädigungsansprüche geltend gemacht. "WISO" ERKLÄRT, welche Rechte MAN bei einer Flugverspätung hat und wie man diese wirksam einfordert.



Weitere Themen: Flugverspätungen (2) - Warum staut sich's am Himmel? Handelskrieg - Um was geht es wirklich? Eis am Stiel - Marken- oder Discounterware besser?



