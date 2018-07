Hier geht's zum Video

Einfach, schnell, direkt, immer auf den Punkt - das ist der Börsenpunk. Jochen Kauper analysiert, kritisiert, polarisiert. Der Börsenpunk setzt auf die Aktien, die jetzt wichtig sind. Online ist Trumpf, auch an den Börsen. Amazon schreibt Milliardengewinne, die Aktie eilt von Rekordhoch zu Rekordhoch. Amazon ist aber nicht der einzige Online-Konzern, der für Furore sorgt. Der Hot Stock des Tages ist heute Chegg. Die Aktie hat sich in den vergangenen Monaten prächtig entwickelt. Was das Erfolgsgeheimnis ist, erfahren Sie im folgenden Video. Verfolgen Sie den Börsenpunk auch auf unserem YouTube-Kanal. Dort können Sie die Sendung kommentieren und mit anderen Zuschauern diskutieren. Außerdem finden Sie uns bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunk/