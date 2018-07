Frankfurt/Main (ots) -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.dpa-video.com und http://www.presseportal.de/video -



273.000 m² Bürofläche konnte in den ersten sechs Monaten in Frankfurt vermietet werden. Damit wurde das sehr gute Vorjahresergebnis zwar nicht ganz erreicht, der zehnjährige Schnitt aber geknackt - der Aufwärtstrend auf dem Büromarkt der Mainmetropole hält also weiter an. Ein großes Thema ist der Leerstand: Die Leerstandsrate nähert sich der 8-%-Marke, dies ist das niedrigste Niveau der letzten 15 Jahre. Die Folge: Flächenknappheit.



Doch wie begegnet Frankfurt dem Flächenmangel? Und warum steigen die Mietpreise kontinuierlich an?



Diese und weitere Fragen beantwortet José Martínez, Frankfurter Niederlassungsleiter und Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbH im Video. Darüber hinaus gibt er eine Einschätzung zum weiteren Jahresverlauf.



OTS: BNP Paribas Real Estate newsroom: http://www.presseportal.de/nr/50927 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_50927.rss2



Pressekontakt: Chantal Schaum Head of Public Relations BNP Paribas Real Estate Holding GmbH Goetheplatz 4 - 60311 Frankfurt am Main Telefon: +49 (0)69-298 99-948 E-Mail: chantal.schaum@bnpparibas.com Web: www.realestate.bnpparibas.de