TOKIO (Dow Jones)--Der japanische Premierminister Shinzo Abe hat davor gewarnt, dass US-Zölle von 25 Prozent auf Autos "großen Schaden" für die Weltwirtschaft anrichten könnten. Der Export von Autos und Fahrzeugteilen aus Japan stelle keine Gefahr für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten dar, sagte Abe, der damit die Argumentation der Trump-Regierung pro Zölle zurückwies.

Der Premierminister sagte, japanische Autobauer würden 3,77 Millionen Autos in den USA pro Jahr produzieren. Das sei die doppelte Menge dessen, was an Fahrzeugen aus Japan in die USA exportiert werde. Sollte es zu dem Zoll von 25 Prozent auf Autos und Autoteile kommen, seien die Jobs von Arbeitern gefährdet. Das werde sich nicht nur auf die US-Wirtschaft auswirken, sondern auch die Weltwirtschaft schwer schädigen.

Er habe dem US-Präsidenten bereits mehrfach seine Sicht persönlich erklärt und werde sich weiter dafür einsetzen, dass auf die Zölle verzichtet wird, sagte Abe.

