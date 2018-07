Berlin (ots) - Der Sportdirektor des Deutschen Schützen Bundes (DSB), Heiner Gabelmann, hofft auf mehr Geld für seinen Verein durch die im Zuge der Leistungssportreform neu eingeführte Potenzialanalyse (PotAS): »Wir erwarten ein positives Ergebnis. Wenn das richtig gemacht wird, werden unsere Zuschüsse steigen«, sagte Gabelmann der in Berlin erscheinenden Tageszeitung »neues deutschland« (Wochenendausgabe). Die Sportförderung des Bundes sei für den DSB wichtig, um international mithalten zu können: »Angesichts unserer Erfolge sind die Zuschüsse zu wenig. Auch im Vergleich mit anderen Verbänden wie Leichtathletik oder Schwimmen, die schlechter abschneiden und trotzdem mehr gefördert werden«, kritisierte Gabelmann.



Zurzeit findet in Berlin der Bogenschießen Weltcup statt, bei dem mehr als 350 Teilnehmer aus 50 Nationen in den Disziplinen Recurve- und Compoundbogen an den Start gehen. Lisa Unruh, die 2016 bei Olympia in Rio mit Silber die erste deutsche Einzelmedaille überhaupt in dieser Sportart gewann, schaffte es am Donnerstag ins Finale und trifft am Sonntag auf die Südkoreanerin Eun Gyong Lee. »Ich bin gut vorbereitet. Wenn ich konsequent meine Schüsse und meine Technik mache, kommen die guten Resultate von alleine«, gibt sich Unruh im Gespräch mit »neues deutschland« gelassen.



OTS: neues deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59019 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59019.rss2



Pressekontakt: neues deutschland Redaktion Telefon: 030/2978-1722