FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FINEQIA INTERN. INC. O.N. FNQA CA31788W1023
AB/FROM ONWARDS 20.07.2018 16:45 CET
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FINEQIA INTERN. INC. O.N. FNQA CA31788W1023
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