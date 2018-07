Düsseldorf (ots) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) durch den Asylstreit mit CSU-Chef Horst Seehofer nachhaltig geschwächt und nicht in Aufbruchstimmung. "Frau Merkel muss in den nächsten Monaten zeigen, dass sie die Kraft hat, dieses Amt erfolgreich auszufüllen", sagte Klingbeil der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Der Streit in der Union hat Angela Merkel geschwächt. Dass sie Probleme hat, sich in ihrem eigenen Kabinett gegen den Innenminister durchzusetzen, zeigt das sehr deutlich." Das Chaos in der Union habe der politischen Kultur insgesamt geschadet. "Die Union war viel zu lange handlungsunfähig." Die CDU-Vorsitzende habe eine riesige Aufgabe vor sich, um die beiden Schwesterparteien in den kommenden Jahren zusammenzuhalten. Weil die Union im Moment zu sehr in der Migrationspolitik verstrickt sei, schaffe sie es im Gegensatz zur SPD nicht, in der Regierung die Themen wie die Rentenpolitik oder bezahlbaren Wohnraum voranzubringen.



