Der Analyst Ming-Chi Kuo von TF Securities hat neulich eine Analyse an Kunden und bestimmte Medienvertreter herausgegeben, in der er seine Erwartungen an die bevorstehenden Produkteinführungen von Apple (WKN:865985) im Herbst dieses Jahres darlegte. Kuo, der vor kurzem von KGI Securities zu TF Securities gewechselt ist, hat in der Vergangenheit ein sicheres Händchen gehabt, wenn es um Prognosen rund um Apple geht. Er ist für Verbraucher und Investoren die wahrscheinlich sicherste Informationsquelle, wenn es um kommende Apple Produkte geht. Obwohl mir Kuos Notiz nicht vorliegt, hat MacRumors die wichtigsten Infos zusammengefasst. Schauen wir uns das doch einmal an. Neue iPhones ...

Den vollständigen Artikel lesen ...