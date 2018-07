Einkommensinvestoren können sich die Finger mindestens so sehr - wenn nicht sogar schlimmer - verbrennen wie Fans von Wachstumsaktien. Dividendenjäger können von großzügigen Quartalsauszahlungen in Selbstzufriedenheit eingelullt werden, nur um am Ende herauszufinden, dass ihnen der Boden unter den Füßen wegbricht, wenn die Auszahlungen nicht nachhaltig sind. Es gibt immer noch zahlreiche Aktien, die bescheidene Dividenden auszahlen und deren Preis aktuell zu unwiderstehlich erscheint, um ihn zu ignorieren. Schauen wir mit Starbucks (WKN:884437), GameStop (WKN:A0HGDX) und AT&T (WKN:A0HL9Z) auf drei Aktien, die nach aktuellen Ausverkäufen besonders attraktiv erscheinen. Starbucks: 2,5 % Rendite Die Aktie mit der niedrigsten Rendite in diesem Artikel könnte auch die ...

