Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag deutlich gefallen. Bis zum späten Nachmittag fiel der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,37 Prozent auf 162,54 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,37 Prozent.

Die deutschen Anleihen folgten damit dem US-Anleihemarkt. US-Präsident Donald Trump hatte mit Vorwürfen der Währungsmanipulation an die Adresse Chinas und der Europäischen Union (EU) für Wirbel an den Finanzmärkten gesorgt. "China, die EU und andere haben ihre Währungen manipuliert", schrieb Trump am Freitag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Er kritisierte die niedrigen Leitzinsen dort, während in den USA die Zinsen steigen würden. Niedrige Leitzinsen belasten in der Regel den Kurs einer Währung. Durch den immer stärker werdenden Dollar werde die Wettbewerbsfähigkeit der USA beeinträchtigt. James Bullard, der Präsident der regionalen Notenbank von St. Louis, stellte jedoch klar, dass die Aussagen keine Rolle für die Notenbank spielten. "Die Trump-Kommentare beeinflussen die Entscheidungen des geldpolitischen Ausschusses nicht", so Bullard.

Besonders deutlich unter Druck gerieten die Kurse italienischer Anleihen. Die Tageszeitung "La Repubblica" hatte von einem Streit in der italienischen Regierung berichtet. Die Parteichefs der 5-Sterne, Luigi Di Maio, und der Lega, Matteo Salvini, hätten demnach Finanzminister Giovanni Tria zum Rücktritt gedrängt. Di Maio und das Finanzministerium dementierten aber den Bericht. Die Renditen zehnjährigen Anleihen stiegen trotz der Dementis um 0,07 Prozentpunkte auf 2,57 Prozent./jsl/he

ISIN DE0009652644

AXC0185 2018-07-20/17:33