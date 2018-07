SAN JOSE (IT-Times) - Die PayPal Holdings Inc. hat sich in einer Investmentrunde an der Bezahldienste-Plattform PPRO beteiligt, die lokale Bezahlmethoden miteinander vernetzt. PayPal leitete eine Finanzierungsrunde mit einem Volumen von 50 Mio. US-Dollar beim Online-Bezahldienst PPRO. Das Startup hat...

Den vollständigen Artikel lesen ...