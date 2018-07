ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Damit hielt er sich besser als viele europäische Nachbarbörsen, die wegen der neuerlich verschärften Tonlage im Handelskonflikt im Minus notierten. US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC China mit weiteren Strafzöllen auf Waren im Wert von 500 Milliarden Dollar gedroht. Dazu warnte er vor einem starken Dollar, was die US-Devise auch gegen den Schweizer Franken unter Druck brachte. Ein starker Franken ist ein Handicap für die eidgenössischen Exportunternehmen. Trotz dieser belastenden Faktoren hielten vor allem die Indexschwergewichte mit ihren Aufschlägen den SMI im Plus. Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 8.991 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 55,13 (zuvor: 48,02) Millionen Aktien.

Wie bereits seit einiger Zeit waren die defensiven Werte erneut gefragt. Angesichts der Verunsicherung vor allem wegen der Handelskonflikte positionieren sich die Anleger vorsichtiger. Nestle verteuerten sich um 1 Prozent, die Pharmagiganten Novartis und Roche um 1,5 bzw. 0,9 Prozent. Zu den gefragten Aktien gehörten auch Luxusgüterwerte, nachdem Swatch am Mittwoch starke Zahlen ausgewiesen hatte. Swatch gewannen 1,3 Prozent und Richemont 2,3 Prozent.

Schwächster Wert im SMI waren ABB, die am Vortag im Gefolge guter Zahlen noch gesucht waren. Am Freitag verloren die Titel 1,4 Prozent. Auch Bankenwerte waren nicht gefragt. So verloren UBS 0,8 Prozent und Credit Suisse 0,4 Prozent.

