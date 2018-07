Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach Tagen der Ruhe hat die wieder zurückgekehrte Furcht vor einer Eskalation im Handelsstreit den deutschen Aktienmarkt am Freitag belastet. Auslöser waren Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Danach sind die USA nun bereit, Zölle auf Einfuhren aus China im Gegenwert von rund 500 Milliarden Dollar zu erheben. Damit wäre praktisch die Gesamtheit aller chinesischen Importe betroffen. Die Aussagen waren nicht wirklich neu, belasteten dennoch. Der kleine Verfalltag spielte hingegen an den Börsen wie erwartet nur eine untergeordnete Rolle. Der DAX verlor 1 Prozent auf 12.561 Punkte, immerhin deutlich erholt vom Tief bei 12.471.

Vor allem die Gewinner der vergangenen Tage mussten Federn lassen: So standen Autowerte unter Druck, was angesichts ihrer Exponiertheit in Handelsfragen nicht überraschte: BMW gaben 1,8 Prozent nach, VW 2,3 Prozent und Daimler 2,4 Prozent. Auch die Zulieferer gerieten unter die Räder; Continental verloren 2 Prozent, Hella 2,9 Prozent oder Elringklinger 3,7 Prozent.

Morphosys setzen Höhenflug fort

Thyssenkrupp, die in den vergangenen Tagen von Spekulationen über eine Zerschlagung profitiert haben, gaben 3,1 Prozent nach. Tagesgewinner im deutschen Auswahlindex waren RWE, für die es nach einer Hochstufung auf "Overweight" durch Morgan Stanley und dank ihrer defensiven Ausrichtung um 1,3 Prozent nach oben ging. Für Beiersdorf ging es immerhin 0,7 Prozent nach oben.

Morphosys setzten ihren Höhenflug fort und stiegen um weitere 2,6 Prozent. Die globale Lizenzvereinbarung mit Novartis für den monoklonalen Antikörper MOR106 und die damit verbundenen Ertragsaussichten werden als "Game Changer" betrachtet. Nach Einschätzung von Equits durchläuft die Aktie eine Neubewertungsphase. Die Analysten rechnen mit weiterem positiven Nachrichten. Auch Evotec setzten die jüngste Aufwärtsbewegung fort und gewannen 4,4 Prozent. Die Aktie ist charttechnisch ausgebrochen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 109,4 (Vortag: 77,5) Millionen Aktien im Wert von rund 4,71 (Vortag: 3,14) Milliarden Euro. Es gab 5 Kursgewinner, 24 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.561,42 -0,98% -2,76% DAX-Future 12.559,00 -0,93% -3,53% XDAX 12.569,61 -0,85% -2,27% MDAX 26.573,20 -0,59% +1,42% TecDAX 2.878,90 +0,33% +13,83% SDAX 12.285,09 -0,32% +3,35% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,50 -64 ===

