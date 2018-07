FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer lässt den Verkauf des Verhütungs-Spirale Essure in den USA Ende des Jahres auslaufen. Angesichts des Umsatzrückgangs bei dem Mittel sei Essure nicht mehr nachhaltig, teilte der deutsche Konzern mit.

Das Risiko-Nutzen-Profil von Essure habe sich nicht verändert. Bayer stehe zur Sicherheit des Verhütungsmittels und zu seiner Wirksamkeit. Frauen hätten jedoch insgesamt weniger Interesse an dauerhaften Verhütungsmitteln und würden auch auf andere Optionen ausweichen. Die Spirale stand in verschiedenen Ländern aufgrund von Nebenwirkungen in der Kritik und im April hatte die Gesundheitsbehörde FDA den Verkauf des Mittels auch in den USA eingeschänkt.

Essure ist das einzige dauerhaft implantierte Gerät zur Geburtenkontrolle für Frauen auf dem Markt, das keinen chirurgischen Eingriff benötigt. Bei einigen Patientinnen kam es zu unerwünschten Ereignissen wie einer Perforation der Gebärmutter und/oder der Eileiter, einer Wanderung von Einsätzen in die Bauch- oder Beckenhöhle, anhaltenden Schmerzen und allergischen oder überempfindlichen Reaktionen.

Darüber hinaus haben Frauen auch über Kopfschmerzen, Müdigkeit, Gewichtsveränderungen, Haarausfall und Stimmungsschwankungen wie Depressionen geklagt, so die FDA im April. Es sei nicht bekannt, ob diese Symptome mit Essure zusammenhingen.

July 20, 2018

