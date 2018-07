Peking (ots/PRNewswire) - Am 22. Mai ging die fünf Tage dauernde Second China International Tea Expo in Hangzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang erfolgreich zu Ende. Die Expo zog 151.000 Besucher an, erzielte ein Handelsvolumen von 99,43 Tonnen Tee und generierte einen Umsatz von RMB 103 Mio.



Als die größte, einflussreichste und maßgeblichste Tee-Veranstaltung in China nahmen an der Expo weltweit 30 Länder und Regionen teil und es wurden über 10 Themenaktivitäten sowie über 70 Markenpromotionen organisiert. Dadurch erzielt die Welt eine weitere Gelegenheit, den Puls der chinesischen Kultur zu fühlen und die entwicklungsbezogene Lebenskraft des zeitgenössischen Chinas durch ein Teeblatt kennenzulernen.



Als berühmter Produktionsstandort von Grüntee hat Hangzhou die Bio-Tee-Industrie, die Tee-Wirtschaft, die Tee-Ökologie und die Tee-Kultur integriert. Viele der berühmten Tees werden in Hangzhou produziert und das Volumen der Grünteeexporte macht einen hohen Prozentsatz des gesamten Landes aus. Die Stadt verdient definitiv den Namen "Hangzhou, Tea home of the world".



Tee kennt keine Grenzen. Tee ist eines der drei Hauptgetränke - nicht nur in China, sondern auf der ganzen Welt. Momentan gibt es über 60 Tee produzierende Länder und Regionen auf der Welt, die eine Anbaufläche von fast fünf Millionen Hektar bewirtschaften, einen Output von sechs Millionen Tonnen Tee generieren und ein Handelsvolumen von über zwei Millionen Tonnen erwirtschaften. Tee ist zu einer Säule in der Agrarwirtschaft vieler Länder geworben, insbesondere in Schwellenländern. Die Teekultur hat mittlerweile die ganze Welt ergriffen. Genau wie der Unterstaatssekretär des Ministeriums für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der Volksrepublik China an der Expo gesagt hat, ist Tee ein gutes Fenster. Ein Teeblatt erfüllt eine ganze Industrie und bereichert die Menschen.



Die Expo reagiert aktiv auf die "One Belt and One Road"-Initiative und erhöht den internationalen Einfluss der chinesischen Teekultur massiv. Hangzhou wird ein neues Label erhalten, da es auch in Zukunft die Gastgeberstadt der Tee-Expo sein wird. Durch den G20-Gipfel erhielt Hangzhou die Gelegenheit, seinen einzigartigen Charme sowie seine Pracht als Schnittstelle der Geschichte und Modernität der Welt zu zeigen. Die neue Identität der ständigen Gastgeberstadt beweist weiter, dass Hangzhou qualifiziert ist, um internationale Konferenzen auf höchstem Niveau durchzuführen.



Die Stadt Hangzhou, die für ihre Landschaft berühmt ist, ist ebenfalls eine Stadt der Innovation und Lebenskraft und hat zweifellos einen einzigartigen Grundstein für den Aufbau als internationale Konferenzstadt gelegt.



Im Jahr 2017 registrierte die China (Hangzhou) Conference and Incentive Travel Industry Fair in Hangzhou über 150 internationale Konferenzen. In den kommenden Jahren wird eine große Anzahl internationaler und inländischer Konferenzen in Hangzhou ausgeführt, wobei über 60.000 Gäste aus aller Welt erwartet werden. Hangzhou wird ein "goldenes Zeitalter" für die Tourismusindustrie einläuten.



