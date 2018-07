Pyrolyx AG: Neuer Aufsichtsratsvorsitzender DGAP-Ad-hoc: Pyrolyx AG / Schlagwort(e): Personalie Pyrolyx AG: Neuer Aufsichtsratsvorsitzender 20.07.2018 / 20:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Pyrolyx AG München, 20.07.2018 Der Aufsichtsrat der Pyrolyx AG hat in seiner Sitzung am 20.07.2018 David Groves als neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Herr Groves hat dieses Amt mit sofortiger Wirkung angenommen. Herr Groves hat den Vorsitz des Aufsichtsrats der Pyrolyx AG vom bisherigen Vorsitzenden Alexis Gurdjian übernommen, bei dem sich die Mitglieder des Aufsichtsrats für seine Leistungen bedanken. Über die Pyrolyx AG Die Pyrolyx Unternehmensgruppe ist weltweiter Marktführer bei der Rückgewinnung von recovered Carbon Black (rCB) aus Altreifen. Aufbereitetes rCB wird für die Herstellung neuer Reifen und in der Masterbatch- sowie technischen Kautschukindustrie eingesetzt. Das Unternehmen betreibt in Deutschland ein modernes rCB-Werk und baut derzeit eine neue Produktionsstätte in den USA, Indiana. Die Aktien des Unternehmens (WKN A2E4L4) sind an der Düsseldorfer und Frankfurter Börse, sowie im Xetra Handel, im m:access und an der australischen ASX Wertpapierbörse (ASX:PLX) notiert. Bitte besuchen unsere neue Online Präsentation: www.pyrolyx.com Kontakt: Rolf-Hendrik Arens VP Communications & IR arens@pyrolyx.com 20.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Pyrolyx AG Nymphenburger Str. 70 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 856 335 50 Fax: +49 (0)89 856 335 55 E-Mail: info@pyrolyx.de Internet: www.pyrolyx.com ISIN: DE000A2E4L42 WKN: A2E4L4 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 706799 20.07.2018 CET/CEST

ISIN DE000A2E4L42

AXC0208 2018-07-20/20:16