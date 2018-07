Essen (ots) - Der Ruhrgebiets-Kabarettist und Mediziner Ludger Stratmann, der am kommenden Montag (23. Juli) seinen 70. Geburtstag feiert, merkt sein Alter nicht: "Dinge wie Demenz, Arthrose: kenn' ich nicht. Ich will diese Klischees nicht erfüllen. Obwohl 70 'ne Zahl ist, die schmerzhaft ist. Weil da das Ende absehbar ist, weil die Zeit saust. Und es ist auch ein Endspurt-Gefühl, weil ich nicht davon ausgehe, bei meinem Lebenswandel älter als 80 zu werden", sagte er der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (Samstagausgabe) im Interview. Zur grassierenden Tatoo-Mode sagte Stratmann: "In meiner Jugend hätte man sowas eher in die Abteilung Unterbelichtete oder Justizvollzugsanstalt eingeordnet, aber wenn ich Toni Kroos' Arm sehe, hat das ja geradezu Vorbildcharakter. Mehr bewegt mich allerdings, wie Werte verloren gehen. Empathie etwa, bei einem Innenminister und seiner Art über Menschen auf der Flucht zu sprechen."



OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55903 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55903.rss2



Pressekontakt: Westdeutsche Allgemeine Zeitung Zentralredaktion Telefon: 0201 - 804 6519 zentralredaktion@waz.de