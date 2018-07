Die Kurse von US-Staatsanleihen haben die Verluste am Freitag im Verlauf des Handels noch etwas ausgeweitet. US-Präsident Donald Trump hatte mit Vorwürfen der Währungsmanipulation an die Adresse Chinas und der Europäischen Union (EU) für Wirbel an den Finanzmärkten gesorgt. "China, die EU und andere haben ihre Währungen manipuliert", hatte Trump am Freitag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben.

Er kritisierte die niedrigen Leitzinsen dort, während in den USA die Zinsen steigen würden. Niedrige Leitzinsen belasten in der Regel den Kurs einer Währung. Durch den immer stärker werdenden Dollar werde die Wettbewerbsfähigkeit der USA beeinträchtigt. James Bullard, der Präsident der regionalen Notenbank von St. Louis, stellte jedoch klar, dass die Aussagen keine Rolle für die Notenbank spielten. "Die Trump-Kommentare beeinflussen die Entscheidungen des geldpolitischen Ausschusses nicht", so Bullard.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 99 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,595 Prozent. Fünfjährige Papiere fielen um 5/32 Punkte auf 99 11/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,766 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gaben um 15/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,893 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 1 13/32 Punkte auf 101 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,029 Prozent./jsl/bek/he

