FRANKFURT (Dow Jones)--Der britische Pharmakonzern Glaxosmithkline erwägt offenbar die Abspaltung der Consumer-Sparte. Chairman Philip Hampton habe mit Hauptaktionären über die mögliche Ausgliederung gesprochen, berichtet die Financial Times am Freitag. Die Vereinbarung von Glaxosmithkline, den Novartis-Anteil an einem Joint Venture zu erwerben, könnte die Aussichten auf eine Trennung der Sparte verbessern, heißt es in dem Bericht. Die mögliche Abspaltung könnte innerhalb von zwei oder drei Jahren erfolgen.

July 20, 2018 15:41 ET (19:41 GMT)

