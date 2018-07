Düsseldorf (ots) - FDP-Chef Christian Lindner hat Bundeskanzlerin Angela Merkel mangelnde Selbstkritik in der Krise der Union um die Flüchtlingspolitik vorgeworfen, die fast zum Bruch von CDU und CSU sowie der Bundesregierung geführt hätte. "Man konnte den Eindruck gewinnen, dass Frau Merkel mit dem Treiben in ihrer Regierung nichts zu tun haben will. Immer nur auf andere zu verweisen, wird dem Führungsauftrag an eine Kanzlerin nicht gerecht", sagte Lindner der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag) mit Blick auf Merkels Presseauftritt am Freitag. Lindner äußerte die Befürchtung, dass die CDU-Vorsitzende die große Koalition in den nächsten Jahren "nur verwaltet statt politisch zu gestalten".



