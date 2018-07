BB Biotech ist erste Wahl

Die Aktie von BB Biotech (WKN: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992) ist eine tolle Alternative zu speziellen Fonds im Biotech-Sektor. Als Beteiligungsgesellschaft verfügt BB Biotech dabei über die Vorteile einer Aktieanlage. Das Portfolio kann sich dabei sehen lassen.

Das zweite Quartal brachte dabei eine Rendite von -0,4 Prozent in CHF; 1,2 Prozent in Euro und -3,9 Prozent in US-Dollar. Der NAV sank um 2,8 Prozent in CHF; 1,1 Prozent in Euro und 6,2 Prozent in US-Dollar. Der Nettoverlust im zweiten Quartal belief sich dementsprechend auf 98 Mio. CHF, während im selben Vorjahreszeitraum ein Nettogewinn von 103 Mio. CHF verbucht wurde.

Angesichts der Herausforderungen an den Biotechmärkten wurden die Beteiligungsunternehmen erneut analysiert und das Portfolio umgehend und entschieden angepasst. BB Biotech hält an seinem umfassenden Engagement bei besonders innovativen Unternehmen fest, die bahnbrechende neue Technologien entwickeln.

Erstens wurden die Positionen auf RNA-Plattformen durch Rückkauf der zuvor zu höheren Kursen verkauften Alnylam-Aktien aufgestockt. Ferner wurde die Beteiligung an Wave Life Sciences erhöht. RNA-basierte Therapien werden noch lange eine wichtige Rolle spielen.

Zweitens erweiterte BB Biotech sein Engagement beim Spezialisten für Gentherapie Voyager, da das Unternehmen gute Fortschritte macht und die FDA derart ehrgeizige Innovationen unterstützt.

