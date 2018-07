Man solle auch die andere Meinung hören, so sagt der Lateiner. Audiatur et altera pars, so heißt es wohl, auch wenn das Latinum bei mir (Daniel) schon 20 Jahre zurück liegt. Ob der liebe Kollege Kirchner Latinum hat, sollte ich ihn mal fragen bei nächster Gelegenheit. Wie man hört, haben wir beide Rheinland-Pfälzer Abitur, das ...

