Die Kalenderwoche 29 vom 16. bis 20. Juli 2018 am KMU-Anleihen-Markt im Überblick: Die SeniVita Sozial gGmbH (SVS) und die INP-Gruppe, einer der führenden Investoren im Bereich Sozialimmobilien in Deutschland, haben die nächste Stufe in ihrer strategischen Partnerschaft erreicht. Die INP-Gruppe hat nun eine weitere Pflegewohnanlage von der SVS erworben, die nach dem von SeniVita entwickelten Konzept der AltenPflege 5.0 betrieben wird. Durch die Transaktion realisiert die SVS erhebliche stille Reserven und stärkt mit den zufließenden Mitteln zugleich ihre Liquiditätsposition, was die Anleger freuen dürfte.

Die GEWA-Anleihegläubiger (WKN A1YC7Y) haben bei einer schriftlich durchgeführten Abstimmung mit großer Mehrheit für die Beschlussvorlage des gewählten gemeinsamen Vertreters, Gustav Meyer zu Schwabedissen, gestimmt. Zweck der Abstimmung war, den gemeinsamen Vertreter mit Ermächtigungen auszustatten, die ihn in die Lage versetzen, mit Investoren zu verhandeln. Die betreffenden Beschlüsse wurden mit einer Mehrheit von mehr als 96% der abgegebenen Stimmen gefasst.

Die SLEEPZ AG beabsichtigt die Begebung einer Wandelanleihe im Gesamtbetrag von bis zu 5 Millionen Euro und einer Laufzeit von 36 Monaten. Die Konditionen des "Wandlers" sollen zeitnah vom Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat festgelegt und den Aktionären mitgeteilt werden. Die aus der Platzierung der Wandelanleihe zufließenden Mittel sollen primär für die Umsetzung ...

