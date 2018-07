Seit 2008 hält Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) über seine Tochter MidAmerican Energy Holdings 8,2 % an BYD (WKN: A0M4W9). Was viele nicht wissen, BYD war Charlie Mungers und nicht Warren Buffetts Investmentidee. Doch was ist so besonders an dem Unternehmen und was mag Charlie Munger an BYD? Erneuerbare Energien mit großem Potenzial Charlie Munger mag vor allem erneuerbare Energien und das mit ihnen verbundene enorme Potenzial. Für ihn liefert die Sonne täglich so viel Energie, dass sie den weltweiten Bedarf mehr als decken könnte. Und BYD mit seinen wiederaufladbaren Batterien, Batteriespeicherkraft- und Solarkraftwerken, LED-Leuchten sowie E-Autos profitiert sehr stark von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...