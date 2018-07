Nun also Continental (WKN:543900): Nachdem bereits eine Reihe von Industriekonzernen Abspaltungen und Umbauten in die Wege geleitet haben, geben jetzt die Hannoveraner Einblick in ihr eigenes Großvorhaben. Die Aktionäre reagieren zurückhaltend und das durchaus zu Recht, wie ich finde. Die neue Conti verstehen Aus bisher fünf Konzerndivisionen sollen nun drei Unternehmensbereiche unter einer Holding entstehen. Sie tragen zunächst die mehr oder weniger aussagekräftigen Namen "Rubber", "Automotive" und "Powertrain". Ich sage "zunächst", weil "Powertrain", also die Antriebssysteme, bereits Mitte 2019 an die Börse gebracht werden soll, und zwar unter neuem Namen. Das Gleiche könnte zu einem späteren Zeitpunkt mit "Rubber", dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...