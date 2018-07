Chinas Luftfahrtriese Comac gilt vielen als fliegende Misswirtschaft. Doch dank üppiger Staatshilfen und dem boomenden Inlandsmarkt wird der Konzern Airbus und Boeing schon bald Milliarden kosten.

Auf der wichtigsten Luftfahrtmesse des Jahres von Routine zu sprechen ist fast schon eine Untertreibung. Es ist jedes, ja wirklich jedes Jahr dasselbe Spiel: Die Konzernchefs der führenden Fluglinien Europas, Asiens und der USA pilgern in den Londoner Vorort Farnborough oder nach Le Bourget bei Paris und machen sogleich Station in den Chalets genannten Verkaufsbuden von Boeing und Airbus. Es gibt Häppchen und Champagner, die Laune ist exzellent. Nebenbei unterschreibt die Boombranche ein paar Milliardenaufträge.

Dieses Jahr aber war einiges anders. Wer verfolgte, wohin es die Flottenplaner und Strategiechefs zog, die sich in zweiter Reihe hinter ihren Konzernchefs mit der Zukunft der Airlines beschäftigen, dem fiel auf, dass sie auffallend oft Chalet D4 betraten. Zu sehen gab es dort den neuen Mittelstreckenflieger C919 des chinesischen Luftfahrtriesen Comac, ebenso das Langstreckenmodell C929 - größer als in den Messejahren zuvor.

Das gestiegene Interesse an Chinas Flugzeugtechnik markiert einen nachhaltigen Sinneswandel der Branche. Noch kämpft die Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) zwar mit Problemen in der Produktion. Doch wegen der enormen Nachfrage auf dem Heimatmarkt gilt der Sprung zum wirtschaftlichen Erfolg als ausgemacht. Zudem lechzt die Airline-Branche mangels Wettbewerb nach Alternativen. Chinas Aufstieg zur Weltmacht am Himmel dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein.

Das sehen inzwischen selbst skeptische Analysten so. Noch vor einem Jahr galt Comac auf der Flugschau in Paris wegen Verzögerungen und mäßiger Technik als "ein Monument des Scheiterns und der Fehler", wie es Richard Aboulafia vom US-Thinktank Teal Group ausdrückt. Heute sinniert Delphine Knab, Spezialistin für die Flugbranche der Beratung Arthur D. Little: "China wird wie beim Bau von Zügen oder Elektronik ein ernsthafter Spieler im Flugzeugbau." Die Marktführer aus dem Westen sind da nicht unschuldig. Gerade hat Airbus vom kanadischen Konkurrenten Bombardier den Bau des Mittelstreckenflugzeugs C-Serie übernommen, die zum ernsthaften Gegner wurde. Boeing steht kurz vor dem Kauf der Zivilsparte des brasilianischen Herstellers Embraer. "Es gibt fast keine Konkurrenz mehr", klagt ein führender deutscher Airline-Manager, der künftig höhere Preise fürchtet. Schon ventiliert Billigflugspezialist Ryanair, man arbeite "intensiv" mit Comac an der Entwicklung der C919.

Der Weg zu einem wirklich konkurrenzfähigen Produkt ist dennoch weit. In der Fabrik am Flughafen Shanghai Pudong ist von Aufbruchsstimmung jedenfalls wenig zu spüren. "Bitternis ertragen lernen", ermahnt stattdessen ein Plakat in der Fertigungshalle. Darunter hocken Arbeiter um einen einsamen Flugzeugrumpf, gestrichen in grünem Grundierungslack, jedoch ohne Motoren. Statt weiter zu schrauben, spielen sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...