Das Online-Auktionshaus eBay (WKN:916529) gab am Mittwoch nach Marktschluss eher mittelgute Ergebnisse für das zweite Quartal 2018 bekannt. Gegenstand waren ein Umsatzwachstum, das unter den Erwartungen blieb und eine solide Rentabilität im Zuge der Erweiterung der Reichweite. Aber auch für das laufende Quartal gab eBay eine vorsichtige Prognose ab und reduzierte den Umsatzausblick für das Gesamtjahr. Schauen wir doch mal, was eBay in den letzten Monaten erreicht hat, und was Investoren für die Zukunft erwarten können. Nichts als die Zahlen Kennzahl Q2 2018 Q2 2017 Wachstum ggü. Vorjahr Umsatz 2,64 Milliarden USD 2,419 Milliarden USD 9,1 % GAAP Nettoeinnahmen 638 ...

