New York (ots/PRNewswire) - Ben Sherman, die stilbildende britische Traditionsmarke, hat rechtzeitig zur Herbst-/Urlaubssaison die Eröffnung eines neue Concept Store angekündigt.



Der nur für einen begrenzten Zeitraum existierende Laden in Soho an der 130 Greene Street wird am 1. September 2018 seine Türen öffnen und während der gesamten Ferienzeit die komplette Ben-Sherman-Kollektion im Angebot haben - von Prêt-à-porter-Mode über Accessoires bis hin zu Schuhen und Schmuck sowie Einzelstücken in limitierten Sonderauflagen. An dem Standort mit einer Fläche von 185 Quadratmetern wird es auch eine Bühne für Live-Vorführungen im Laden geben.



Zu Ruhm gelangte Ben Sherman in den 1960er Jahren, nachdem er das perfekte Button-Down-Hemd kreiert hatte, das von fast allen Stilbewegungen der letzten fünfzig Jahre in Ehren gehalten wurde. Und noch immer wird die Marke von den Stil-Aficionados jeder Generation geliebt und getragen. Das Button-Down-Hemd ist in vielerlei Hinsicht der Grund, warum die Marke Ben Sherman zu einem feststehenden Begriff wurde und bis heute die Identität der Marke ausmacht. Zu Ehren des stilbildenden Hemds wird es in dem Laden einen Sonder-Bereich mit vollem Service nur für Hemden geben, wo man aus Hunderten von Stilen und Farben auswählen kann.



Erst kürzlich hat sich die Marke mit dem gefeierten britischen Modedesigner Henry Holland für eine Unisex-Modekollektion zusammengetan, die auf der Londoner Men's Fashion Week begeisterte Kritiken erhielt. Ausgewählte Einzelstücke, die in dieser Zusammenarbeit entstanden sind, werden in den USA erhältlich sein, wobei, der New Yorker Concept Store der einzige Standort sein wird, der die komplette Sonderkollektion "Ben Sherman X House of Holland" im Angebot hat.



Michael DeVirgilio, Präsident von Marquee Brands, dem Mutterkonzern von Ben Sherman, sagte dazu: "Nachdem wir in anderen Märkten ein starkes Wachstum erzielt haben, sind wir jetzt so weit, dass wir wieder mit dem Aufbau einer Präsenz im US-amerikanischen Einzelhandel anfangen können. Unsere Kunden sind uns weiterhin treu und sie haben ihren Wunsch, dass wir auch in den USA wieder mit Läden vertreten sein sollen, deutlich geäußert. Also haben wir uns die Zeit genommen, um unseren Verpflichtungen nachzukommen, und uns entschieden, mit dem einzigartigen, unkonventionellen und langfristig angelegten Ansatz eines Concept Store den Schritt nach vorne zu wagen und das Einkaufserlebnis in ein ganz neues Licht zu rücken. Durch Standortwechsel und eine Umgestaltung der Läden, bei der von Saison zu Saison mit dem Erscheinungsbild gespielt werden soll, liegt ein Augenmerk immer darauf, frisch und interessant zu wirken. Jeder neue Concept Store wird etwas Einzigartiges haben, was ihn von anderen unterscheidet. Die Kunden haben gesprochen und wir haben zugehört."



Neben dem Sonder-Bereich für Hemden und der "Ben Sherman X House of Holland"-Kollektion wird es im Laden ein monatliches Programm mit Aktivitäten geben, die von Vortagsreihen, Abendessen mit Influencern und Konzerten reichen, worüber Einkäufern angelockt und ein interaktives Einkaufserlebnis geschaffen werden soll. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bensherman.com



Informationen zu Ben Sherman



Ben Sherman war schon für sich genommen eine Legende. Ein Mann, dem nachgesagt wird, dass er immer nach dem Neuen und Besonderen Ausschau hielt - jemand, der immer auf der Suche nach dem Besten war. Er war ein leidenschaftlicher Geschäftsmann mit der Seele eines Künstlers. Vor über 55 Jahren entwarf er sein erstes Hemd, was ihn in der Modewelt zu einer Ikone machte. Heute steht die Marke, die seinen Namen trägt, für Prêt-à-porter-Mode, Maßanzuge, Accessoires, Schmuck und vieles mehr - der künstlerische Anspruch und die hohe Qualität sind geblieben.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/721088/Ben_Sherman_Soho_Co ncept_Store.jpg



OTS: Ben Sherman newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131465 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131465.rss2



Pressekontakt: Caesarine Novello (212) 675-0012 caesarine@domainintegrated.com