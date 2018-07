Der Handelskonflikt zwischen den USA und China sorgt an den Aktienmärkten für Verunsicherung. Positive Auswirkungen könnte aber der schwache Euro haben.

Wie gewonnen, so zerronnen. Das gilt in dieser Woche für den deutschen Leitindex: Die Kursentwicklung im Dax sah noch zur Wochenmitte recht vielversprechend aus, am Mittwoch notierte das Börsenbarometer bei mehr als 12.750 Punkten. Nach den jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu weiteren Zöllen auf chinesische Waren ging es dann aber wieder abwärts. Bei Handelsschluss am Freitag notierte der Dax nur noch bei 12.561 Punkten und büßte damit fast sein gesamtes Wochenplus wieder ein.

Der Handelskonflikt dürfte Anleger auch in der kommenden Woche in Atem halten. "Wer aktuell in deutsche Aktien investiert, stellt sich unter das Damoklesschwert möglicher neuer Einlassungen einer der beiden Seiten im Handelskonflikt", sagt Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst des Brokers CMC Markets.

Belastend wirken auch die schwierigen Verhandlungen um den Brexit. "Es sieht immer mehr danach aus, als könne es ein chaotisches Verlassen der Europäischen Union durch Großbritannien im Frühjahr 2019 geben", meint der Analyst. Nach Ansicht von Peter Dixon, Analyst der Commerzbank, ist es für die britische Regierung die "Quadratur des Kreises, die Forderungen der EU27-Länder zu erfüllen und zugleich den zunehmenden Widerstand im eigenen Land zu besänftigen". Die Unsicherheit, wie es nach dem Brexit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...