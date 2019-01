Zunächst schwächelnde Autowerte haben am Dienstag sukzessive Stärke aufgebaut und am Nachmittag zu den Favoriten am europäischen Aktienmarkt gezählt. "Hier setzen offenbar einige Anleger voll auf eine Einigung in den Gesprächen zwischen den USA und China", sagte ein Börsianer. Zudem gebe es Berichte, wonach die Chinesen den Autoabsatz ankurbeln...

