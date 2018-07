fast schien das Thema in Vergessenheit geraten zu sein, die Aktienmärkte liefen gut, die Stimmung konnte als vorsichtig, doch freundlich beschrieben werden. Jedoch kehrte der von Donald Trump angezettelte Handelsstreit am Freitag zurück auf die Tagesordnung, indem der US-Präsident seine Bereitschaft bestätigte, weitere Importzölle über 500 Milliarden US-Dollar zu verhängen, was nicht weniger als der Gesamtheit der chinesischen US-Exporte entspreche. Die Aussage verunsicherte die Anleger einmal mehr, die sich sofort aus dem Markt zurückzogen.

Von Trump nicht genug. Stilschlecht wie immer trollte er weiter beim Kurznachrichtendienst Twitter. Dabei warf er schließlich noch China und der EU vor, Währungsmanipulation zu betreiben. Peking und Frankfurt würde ihre Devisen künstlich günstig halten, während die USA ihre Zinsen kontinuierlich erhöhe. Zuvor hatte er sich bereits in die Geldpolitik eingemischt und die politisch unabhängige US-Notenbank kritisiert. Es gibt eben fast keine Aussage Trumps, die nicht mindestens Verwunderung hervorruft, ob er sich denn nicht wieder einmal nur versprochen hat.

Verfolgt er überhaupt eine Strategie oder treibt ihn in jeder Hinsicht der Irrsinn? Die Anleger werden ihre eigene Antwort auf das Treiben Trumps finden müssen. Dass sie die fehlende Linie verunsichert, kommt dem Aktienmarkt allerdings nicht zugute, denn die Marktteilnehmer ziehen sich zurück. Nach fünf Tagen im Plus hatte der DAX schon am Donnerstag wieder schwächer geschlossen, nachdem die Zahlen einiger Konzerne unter den Erwartungen geblieben waren. Am Freitag verstärkte sich die fallende Tendenz schließlich aufgrund der eingangs genannten Aussagen.

Nicht wenige Anleger würden sich wünschen, könnten sie in der bevorstehenden Woche Zahlen und Fakten bewerten. Viele Quartalsberichte stehen vor allem in den USA auf der Agenda, wenn mehr als ein Dutzend Schwergewichte der Wall Street ihr Abschneiden präsentiert. Parallel dazu nimmt auch hierzulande der Zahlenreigen an Fahrt auf. Am Mittwoch berichten die Deutsche Bank, Linde und nachbörslich die Deutsche Börse, am Donnerstag folgen Covestro und Daimler, am Freitag ist BASF an der Reihe. Zudem findet am Donnerstag die nächste EZB-Sitzung statt.

200-Tage-Linie als Hürde

Der Verfallstermin für den DAX am Freitag ist durch und die zuvor genannte Abrechnungsspanne zwischen 12600 und 12650 Punkten gegen 13 Uhr habe gepasst. Nach der erhöhten Volatilität um Mittag präsentierte sich der DAX im weiteren Handel sehr ruhig um 12620 Punkte. Der DAX könne nun auspendeln und im späteren Handel oder am Montag wieder Kurs auf 12700 Punkte nehmen. So wäre der Plan auf der Long-Seite. Der DAX sollte aber nicht mehr unter 12550 Punkte fallen. Denn unter 12550 Punkten könnte ein Rückgang bis etwa 12400 Punkte erfolgen.

