Die Schweizer Beteiligungsgesellschaft BB Biotech verfügt über ein umfangreiches Portfolio an vorwiegend US-Biotechwerten. Dieses wird regelmäßig überprüft; gegebenenfalls werden Anpassungen vorgenommen. Alle drei Monate veröffentlicht die Gesellschaft schließlich die jeweiligen Veränderungen. Dies erfolgte zuletzt am Freitag, 20. Juli 2018. Wie BB Biotech mitteilte, hält das Unternehmen an seinem umfassenden Engagement bei besonders innovativen Unternehmen fest, die bahnbrechende neue Technologien entwickeln. Erstens wurden die Positionen auf RNA-Plattformen durch Rückkauf der zuvor zu höheren Kursen verkauften Alnylam-Aktien aufgestockt. Ferner wurde die Beteiligung an Wave Life Sciences erhöht. RNA-basierte Therapien werden noch lange eine wichtige Rolle spielen, so BB Biotech.

