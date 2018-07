Smartphones sind nicht mehr der große Wachstumstreiber für die Chiphersteller. Der Mangel an Innovationen und die allgemeine Sättigung des Marktes nach Jahren des rasanten Wachstums haben das Marktwachstum in den letzten Jahren belastet. Die Smartphone-Umsätze stiegen laut Gartner im ersten Quartal 2018 nur um 1,3 %. Diese Situation wird sich in absehbarer Zeit nicht verbessern. Das führende Unternehmen in der Halbleiterindustrie, Applied Materials sagte kürzlich, dass die Anbieter von Smartphone-Chips ihre Investitionen in neue Kapazitäten aufgrund der verhaltenen Nachfrage zurückfahren. Das sind schlechte Nachrichten für Qorvo (WKN:A12CY9) und Skyworks Solutions (WKN:857760), da sie einen großen Teil des Umsatzes mit Chips ...

