Das Lächeln hat Pablo Casado mit Pedro Sánchez gemeinsam. Der neue Vorsitzende der spanischen Volkspartei strahlt fast so blendend wie der sozialistische Regierungschef. Aber hinter den freundlichen Gesichtern stecken Köpfe mit klar definierten politischen Absichten. Die von Pablo Casado sind keine guten. Man konnte das bisher leicht übersehen. Casado war immer sehr zugänglich. Als Sprecher der Volkspartei ging er niemandem aus dem Weg, auch seinen gemeinsten Kritikern nicht. Nun ist Casado Chef der größten spanischen Oppositionspartei, durchaus mit Chancen, eines Tages an die Regierung zu kommen. Jetzt hört man ihm genauer zu. Und hört einen Diskurs der Arroganz und Rachsucht. Kein Lächeln kann den verdecken.



