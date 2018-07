Stuttgart (ots) - Privat vor Staat, diese Devise ist in hoch sensiblen Bereichen wie dem Flugverkehr an ihre Grenzen gestoßen. Daraus sollte die Bundesregierung, die das Wachgewerbe an den Airports regulieren und die Luftsicherheitskontrollen reformieren will, die richtigen Schlüsse ziehen. Der Staat ist verantwortlich für den Schutz der Bürger - er kann sich keinen schlanken Fuß machen und Zuständigkeiten auf Private abwälzen. Prekäre Arbeit und Gewinnmaximierung vertragen sich nicht mit dem Anspruch, größtmögliche Verlässlichkeit zu bieten. Sicherheit kostet eben Geld.



