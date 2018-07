Mainz (ots) - Deutschland nimmt 50 Weißhelme auf, Helfer aus Syrien, die wegen vorrückender Truppen nun selbst unsere Hilfe benötigen. Warme Worte vom Außenminister. Sind wir Deutsche nicht gut? Das ist die Grimmsche Version der Geschichte. Es mag zynisch klingen, aber die Weißhelme haben die Funktion, in Syrien das aufzukratzen, was nach Assads mörderischem Wirken noch übrig geblieben ist. Das Ganze mit dem Segen des russischen Pseudo-Zaren Wladimir Putin. Nun drängen Assads Truppen Richtung Golan, wieder mit freundlicher Unterstützung Russlands. Und die Weißhelme, diese großartige Rettungsorganisation, muss gerettet werden. Wenn man überlegt, wie freundlich westliche Politiker die russischen Machthaber bei der Fußball-WM angelächelt haben, während Assad Fassbomben auf die Zivilbevölkerung geworfen hat, dann kann man diese Situation nur noch als pervers bezeichnen. Bemerkenswert bleibt unterdessen, dass Israel sich der Weißhelme angenommen hat. Bemerkenswert deshalb, weil das Land bislang keine Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen hat und auch nicht vorhat, dies noch zu tun. Wieso eigentlich nicht? Wo bleibt hier die internationale Kritik? Warum keine Flüchtlingscamps auf israelischer Seite? Womöglich ging es Israel nur um gute PR, weniger um Humanität. Im Süden Syriens bangen Tausende Flüchtlinge um ihr Leben. Auf sie werden die marodierenden Assad-Truppen und ihre Helfershelfer keine Rücksicht nehmen. Und die Weltgemeinschaft schaut zu.



OTS: Allgemeine Zeitung Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65597 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65597.rss2



Pressekontakt: Allgemeine Zeitung Mainz Danielle Schwarz Newsmanagerin Telefon: 06131/485980 online@vrm.de