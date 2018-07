Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUDI - Bram Schot, der 57-jährige Vertriebsvorstand, ist unmittelbar nach Rupert Stadlers Verhaftung zum kommissarischen Vorstandschef von Audi befördert worden. An seiner neuen Aufgabe findet er immer mehr Gefallen, heißt es im Unternehmen. Und so hören die Audi-Führungskräfte neue Töne. Eine Dreiviertelstunde redete er zu den Audianern, über Selbstvertrauen und Aufbruch. Seine Kernbotschaft: Nicht fernen Zukunftsvisionen gebührt die Aufmerksamkeit, sondern den Herausforderungen der kommenden Monate. Denn: "2019 und 2020 werden für Audi die entscheidenden Jahre", lautet Schots Botschaft. Ein Kulturwandel bahnt sich an. Stadler regierte erfolgreich, aber sehr hierarchisch, "abgehoben", wie manche im Konzern zuletzt bemängelten. Schot hingegen vermittelt Nähe. Und er sucht den Schulterschluss zu Betriebsräten, Führungskräften und Händlern, betreibt Seelenmassage und gibt sich als verständnisvoller Zuhörer. (Handelsblatt S. 14)

INFINEON - Die schlimmsten Folgen des Handelsstreits kann der Halbleiterhersteller Infineon bislang abfedern, sagte der Vorstandsvorsitzende Reinhard Ploss in einem Interview. Auch in neue Trends wie Künstliche Intelligenz und Big Date investiert der Konzern fleißig. Allerdings will sich Ploss von der aktuellen Wachstumsphase "nicht zu hohen Risiken verführen" lassen. (FAZ S. 19)

JD.COM - Für deutsche Onlinehändler gab es bisher einen mächtigen Herausforderer: Amazon. Künftig könnte das Geschäft noch schwerer werden. Denn auch die beiden chinesischen E-Commerce-Giganten Alibaba und JD.com drängen auf den deutschen Markt. Bisher waren die Pläne der Konzerne aus Fernost wenig konkret. Doch jetzt geht Richard Liu, Gründer und Vorstandschef von JD.com, in die Offensive. "Mir geht es nicht mehr nur darum, Produkte von Deutschland nach China zu verkaufen. Ich möchte auch Produkte in Europa verkaufen", sagt Liu im Interview mit dem Handelsblatt. "Es geht nur noch darum, Details zu klären", ergänzt er. Bis Ende des Jahres soll die ausgearbeitete Strategie zur Erschließung des Marktes stehen, kündigt Liu an. Auch ein eigenes Büro in Deutschland soll noch 2018 eröffnen. (Handelsblatt S. 4)

