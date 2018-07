Deutsche Bank-Zertifikat mit 3,50% Zinsen p.a. und 50% Schutz

Nachdem die Deutsche Bank über den Analystenerwartungen liegende Quartalszahlen veröffentlicht hatte, legte der Kurs der in den vergangenen Monaten massiv unter Druck geratenen Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) um 9 Prozent zu und überwand wieder die Marke von 10 Euro. Trotz dieser positiven Nachricht und der Aussicht, dass die Bank ihre Erträge nun stabilisieren könnte, bleibt die Mehrheit der Experten für die zukünftige Kursentwicklung der Aktie eher skeptisch.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Deutsche Bank-Aktie nach dem Absturz der vergangenen Jahre nun zumindest einen Boden finden könnte und in den nächsten 1,5 Jahren nicht nochmals die Hälfte ihres aktuellen Wertes verlieren wird, könnte eine Investition in das neue BNP-Fix Kupon Express-Zertifikat auf die Deutsche Bank-Aktie interessant sein.

3,50% Zinsen pro Jahr und 50% Sicherheitspuffer

Der am 10.8.18 festgestellte Schlusskurs der Deutsche Bank-Aktie wird als Startkurs für das Zertifikat fixiert. Wird dieser Startkurs beispielsweise bei 10,25 Euro ermittelt, dann wird sich ein Nennwert des Zertifikates von 1.000 Euro auf (1.000:10,25)=97,56098 Deutsche Bank-Aktien beziehen. Bei 50 Prozent des Startkurses wird die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (10.8.18 bis 10.4.20) aktivierte Barriere liegen.

Unabhängig vom Kursverlauf der Deutsche Bank-Aktie erhalten Anleger an den im 3-Monats-Intervall angesetzten Zinsterminen, erstmals am 19.11.18, einen fixen Kupon in Höhe von 3,50 Prozent pro Jahr (=0,875 Prozent des Nennwertes) ausbezahlt. Notiert die Deutsche Bank-Aktie ab dem ersten ebenfalls im Vierteljahresabstand angesetzten Bewertungstag (erstmals am 11.2.19) auf oder oberhalb des Startkurses, dann wird das Zertifikat mit seinem Ausgabepreis von 100 Prozent und der Zinszahlung in Höhe von 3,50 Prozent pro Jahr zurückbezahlt.

Läuft das Zertifikat mangels vorzeitiger Tilgung bis zum letzten Bewertungstag (10.2.20), dann wird die Rückzahlung mit 100 Prozent erfolgen, wenn der Schlusskurs der Deutsche Bank-Aktie an diesem Tag auf oder oberhalb der 50-Prozent-Barriere gebildet wird. Notiert die Deutsche Bank-Aktie an diesem Tag unterhalb der Barriere, dann erhalten Anleger für jeden Nominalwert von 1.000 Euro 97 Aktien geliefert. Der Gegenwert des Bruchstückanteils von 0,56098 Aktien wird Anlegern gutgeschrieben.

Das BNP-Fix Kupon Express-Zertifikat auf die Deutsche Bank-Aktie, maximale Laufzeit bis 18.2.20, ISIN: DE000PR8EZD7, kann noch bis 10.8.18 in einer Stückelung von 1.000 Euro gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit diesem Zertifikat können Anleger in den nächsten 1,5 Jahren einen Jahresbruttoertrag von 3,50 Prozent erzielen, wenn der Kurs der Deutsche Bank-Aktie während des gesamten Beobachtungszeitraumes nicht die Hälfte seines am 10.8.18 fixierten Schlusskurses verliert.

Quelle: zertifikatereport.de