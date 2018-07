TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien und Australien weisen zu Wochenbeginn keine einheitliche Tendenz auf. Zwar lastet übergeordnet weiter der Handelsstreit auf den Aktienmärkten der Region, doch haben sich die Börsen in Schanghai und Hongkong bis zum Mittag (Ortszeit) dessen ungeachtet in positives Terrain vorgearbeitet. Die südkoreanische Börse hat ihre Verluste halbiert. In Tokio und Sydney liegen die Kurse dagegen noch deutlich in negativem Terrain.

Der Nikkei-225-Index verliert in Tokio 1,5 Prozent auf 22.360 Punkte, nachdem die japanische Landeswährung zum US-Dollar kräftig aufgewertet hat. Der als Fluchtwährung beliebte Yen profitiert davon, dass der US-Präsident im Zollstreit mit China nochmals nachgelegt hat: Donald Trump drohte am Freitag, chinesische Waren im Wert von 500 Milliarden US-Dollar mit Strafzöllen zu belegen. Zuvor war nur von 200 Milliarden Dollar die Rede. Zudem kamen am Wochenende Spekulationen auf, dass die japanische Notenbank ihre ultralockere Geldpolitik überdenken könnte.

Beobachter weisen allerdings darauf hin, dass es in der Vergangenheit schon häufiger solche Gerüchte gegeben habe und diese sich stets als haltlos erwiesen hätten. Für einen Dollar werden aktuell nur noch rund 110,90 Yen gezahlt. Am Freitag kostete der Dollar vor den jüngsten Drohungen Trumps noch gut 112,50 Yen. Die Gerüchte um die Bank of Japan (BoJ) haben die Renditen japanischer Anleihen nach oben getrieben. Die Notenbank reagierte darauf, indem sie Staatsanleihen mit Restlaufzeiten von fünf bis zehn Jahren kaufte, um so das ausgegebene Renditeziel einzuhalten.

Japanische Finanzwerte mit Zinsspekulationen gesucht

Nutznießer der Spekulationen auf steigende japanische Zinsen sind Finanzwerte, die in Tokio gegen die negative Tendenz zulegen. Unter anderem gewinnen Mitsubishi UFJ 3,8 Prozent, Mizuho Financial Group 3 Prozent und Nomura 1,4 Prozent.

In Schanghai steigt der Composite-Index um 0,4 Prozent. Stützend wirke, dass China die Vorschriften für den Verkauf bestimmter renditeträchtiger Anlageprodukte am Wochenende gelockert habe, heißt es. Das habe Befürchtungen zerstreut, dass der chinesische Finanzsektor strenger reguliert werden könnte. Überdies hat die chinesische Notenbank am Montag den Banken des Landes über eine mittelfristige Kreditfazilität 502 Milliarden Yuan zur Verfügung gestellt. In Hongkong gewinnen die Kurse im Schnitt 0,2 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.233,20 -0,84% +2,77% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.360,39 -1,49% -1,78% 08:00 Kospi (Seoul) 2.279,10 -0,44% -7,63% 08:00 Schanghai-Comp. 2.839,83 +0,37% -14,15% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.266,22 +0,15% -5,65% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.283,72 -0,43% -3,09% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.754,09 -0,03% -2,35% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10.50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1735 +0,1% 1,1725 1,1649 -2,3% EUR/JPY 130,16 -0,3% 130,58 131,00 -3,8% EUR/GBP 0,8928 -0,0% 0,8932 0,8952 +0,4% GBP/USD 1,3144 +0,1% 1,3129 1,3013 -2,8% USD/JPY 110,92 -0,4% 111,36 112,46 -1,5% USD/KRW 1127,95 0% 1127,95 1135,25 +5,7% USD/CNY 6,7709 +0,0% 6,7709 6,7844 +4,1% USD/CNH 6,7732 -0,1% 6,7818 6,7954 +4,0% USD/HKD 7,8488 -0,0% 7,8495 7,8486 +0,5% AUD/USD 0,7423 +0,1% 0,7419 0,7368 -5,1% NZD/USD 0,6816 +0,2% 0,6800 0,6762 -4,0% Bitcoin BTC/USD 7.667,09 +3,3% 7.423,96 7.456,49 -43,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,13 68,26 -0,2% -0,13 +15,3% Brent/ICE 72,94 73,07 -0,2% -0,13 +13,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.232,15 1.231,94 +0,0% +0,21 -5,4% Silber (Spot) 15,51 15,52 -0,1% -0,02 -8,4% Platin (Spot) 826,95 826,75 +0,0% +0,20 -11,0% Kupfer-Future 2,74 2,75 -0,4% -0,01 -17,8% ===

